Son dakika memur fazla mesai ücretleri belli oldu | Kim, ne kadar alacak? 2026 mesai ücreti hesaplama

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan maddeye göre, yeni yılda memurların saat başı fazla çalışma ücreti belli oldu. Milyonlarca devlet memurunun beklediği haberde, memurların saat başına alacakları fazla mesai ücretleri 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkarıldı. Makam şoförleri ve üst düzey yöneticilerin yanında görev yapan personel, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personeli, meslek liselerinde görev yapan idari personel ve kamu görevlilerinin de yurt içi gündelik ücretleri artırılırken merak edilenleri sizler için derledik.

MEMUR MESAİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, 2026 yılında yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

KİM, NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALACAK?

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Türkiye'de kamu kurumlarında belirli üst düzey yöneticiler (bakanlık kurul başkanları, genel müdürler, valiler, generaller/amiraller, rektörler, büyükşehir/il belediye başkanları) ve bunlarla birlikte çalışan personele, aylık toplam 450 saati aşmamak kaydıyla (personel için 90 saat), saatlik 17,60 TL fazla çalışma ücreti ödenecek.

Ayrıca, KYK ve üniversite yurtlarında görev yapan, izin alamayan personelden 90 saati geçmemek üzere saatlik 16,55 TL ek ödeme yapılacak.

Mesleki teknik eğitim bölgelerindeki MEB idari personeline ise yasal saat sonrası fiili fazla mesai için aylık 100 saati aşmamak üzere saatlik 28,20 TL verilecek. Bu düzenleme, kamu çalışanlarının ek emeklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Ekim ayında yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.56 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 19.39'a ulaşacak. Takvim'in haberine göre, bu tahmin gerçekleşirse yüzde 19.39'luk zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 295 liraya yükselecek. Halen 22 bin 673 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 68 liraya çıkacak.