Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kasım ara tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025-2026 MEB tatil takvimi ve okulların kapanış tarihi!

Kasım ara tatili 2025 için geri sayım başladı! Ekim ayının sonlarına yaklaşırken öğrenciler ve veliler, “Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Peki, Kasım ara tatiline kaç gün kaldı, okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2025-2026 MEB ara tatil takvimi ve okulların kapanış tarihiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kasım ara tatili 2025 yaklaşırken öğrenciler ve veliler, MEB takviminde ilk ara tatil tarihlerini merakla araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 çalışma takvimine göre, okullarda ara tatil 10 Kasım Pazartesi başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Yoğun sınav döneminden çıkan öğrenciler bu tatilde hem dinlenebilecek hem de eksik derslerini tamamlama şansı yakalayacak. Peki, Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte okullarda ilk ara tatilin başlangıç tarihi, süresi ve MEB tatil planı...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, okul yoğunluğuna kısa bir ara vererek dinlenme imkânı bulacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu 1 haftalık tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler tatilde hem dinlenecek hem de etkinliklerle keyifli zaman geçirecek.

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

  • Okullar, yeni döneme 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak.

  • Uyum eğitimi, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • Birinci dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026

  • Birinci ara tatil: 10 – 14 Kasım 2025

  • Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

  • İkinci dönem: 2 Şubat 2026 Pazartesi – 26 Haziran 2026 Cuma

  • İkinci ara tatil: 16 – 20 Mart 2026

👉2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

👉 2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

👉 2026 YILI DİĞER TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

