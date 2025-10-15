CANLI SKOR ANA SAYFA
BİM 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU💥BİM 17 Ekim Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU💥BİM 17 Ekim Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı mı? Bu hafta BİM raflarında hangi indirimli ürünler yer alacak? Mutfaktan teknolojiye kadar pek çok fırsat ürünü, 17 Ekim Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Katalogda şarjlı süpürge, mini buzdolabı, tost makinesi, çay makinesi, buhar kazanlı ütü ve elektrikli ocak gibi dikkat çeken ürünler bulunuyor. Ayrıca araç içi süpürge ve bebek bezi çeşitleri de listede yerini aldı. Peki 17 Ekim BİM aktüel ürünleri ne kadar, hangi mağazalarda geçerli olacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 09:54
BİM 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU💥BİM 17 Ekim Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Bu cuma BİM'e hangi ürünler gelecek? BİM 17 Ekim 2025 aktüel ürün kataloğu açıklandı mı, hangi ürünler geliyor? BİM yeni haftaya dopdolu fırsatlarla başlıyor. 17 Ekim Cuma gününden itibaren raflarda yer alacak ürünler arasında teknolojik aletler, ev gereçleri ve gıda ürünleri yer alıyor. Bu hafta öne çıkan ürünler arasında şarjlı süpürge, tost makinesi, buhar kazanlı ütü, araç içi süpürge, mini buzdolabı ve bebek bezi çeşitleri bulunuyor. Ayrıca kahve çeşitleri, yoğurt ve beyaz peynir gibi gıda ürünleri de indirimli fiyatlarla satışta olacak. BİM 17 Ekim kataloğundaki ürünler hangi şehirlerde geçerli olacak, fiyatlar ne kadar? Tüm detaylar BİM mağazalarında ve resmi internet sitesinde yer alıyor. Peki, BİM 17 Ekim Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Detaylar haberimizde...

BİM 17 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 159 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 137,50 TL

Arpacı Peynir Çeşitleri 65 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL

Aknaz Labne 3x180 g 89,50 TL

Dost Pastörize Çilekli Süt 1 L 42,50 TL

Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

BİM 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 17 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Cafe Crown Hindiba Kahvesi 145 TL

Patito Patates Cipsi Çeşitleri 39,50 TL

Lipton Soğuk Çay Çeşitleri 4x1 L 99 TL

Moliendo Çekirdek Kahve Blonde 250 g 290 TL

Keyifçe Zarlı Kaju 300 g 239 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 245 TL

Werther Kahveli Karamelli Şeker 125 g 69 TL

Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 75 TL

BİM 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 17 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

TCL 65 İnç Google TV 26.900 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL

Araç İçi Numaratör 49 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL

Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL

Araç İçi Bel Desteği 69 TL

BİM 17 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM 17 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞUBİM 17 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

