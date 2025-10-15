A101 AKTÜEL KATALOĞU (16 EKİM) A101 Aldın Aldın 16 Ekim Perşembe aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girecek? Volta Elektrikli Bisiklet, Buzdolabı, Dijital Piyano...

A101 16 EKİM ALDIN ALDIN AKTÜEL ÜRÜNLER | A101'in her hafta merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu 16 Ekim 2025 Perşembe günü için açıklandı. Yeni katalogda mutfaktan temizlik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden süt ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. A101 Haftanın Yıldızları kampanyasında bu hafta çay, yoğurt, ayran, beyaz peynir, kaşar peyniri, toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü ve şampuan gibi temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekiyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada A101, hem kalite hem de fiyat avantajını bir arada sunuyor. İşte A101 16 Ekim aktüel ürün kataloğu, fiyat listesi ve kaçırılmaması gereken fırsatlar...

A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU (16 EKİM)

Buzdolabı 19.999 TL

Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL

Regal Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Philips 55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL

Fobem 50' UHD Whale Tv 11.999 TL

Onvo 40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL

HI-LEVEL 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL

Piranha Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 329 TL

Piranha Magsafe Powerbank 5.000 mAh 599 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 16 EKİM PERŞEMBE

Volta Elektrikli Moped 39.990 TL

Volta Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Revolt 59.990 TL

Sıcak Hava Tabancası 749 TL

110 Parça Hobi Seti 899 TL

Şarjlı Vidalama 999 TL

Dekupaj Testere 799 TL

Lehim Havya Seti 349 TL

Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.049 TL

Şarjlı Lazer Metre 999 TL

Şarjlı Vidalama 899 TL

Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL

Kiwi Şarjlı Testere 1.599 TL

16 EKİM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL İNDİRİMLERİ

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL

Manikür Seti 349 TL

Yüz Temizleme Cihazı 479 TL

EMS Cilt Bakım Cihazı 599 TL

Epilasyon Seti 649 TL

Epilatör 599 TL

EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL

Led Makyaj Aynası 279 TL

Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL

Ayak Masaj Aleti 279 TL

A101 16 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

10 Başlıklı Masaj Aleti 1.499 TL

Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

Kafa Masaj Aleti 599 TL

Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL

Silikon Yastık 199 TL

A101 16 EKİM PERŞEMBE ALDIN ALDIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Oyuncu Masası 1.999 TL

Şönil Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL

Şönil Dokuma Yolluk 80x150 cm 599 TL

Bordürlü Banyo Havlusu 119 TL

Bordürlü Yüz Havlusu 59 TL

Pötikare Sofra Bezi 99,50 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Kadın Kısa Konç Tenis Çorabı 15 TL

Erkek Soket Çorap 7'li 99,50 TL

Rainwalker Şemsiye 219 TL

Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL