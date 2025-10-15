A101 AKTÜEL KATALOĞU (16 EKİM) A101 Aldın Aldın 16 Ekim Perşembe aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girecek? Volta Elektrikli Bisiklet, Buzdolabı, Dijital Piyano...

A101 16 EKİM ALDIN ALDIN AKTÜEL ÜRÜNLER | A101'in her hafta merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu 16 Ekim 2025 Perşembe günü için açıklandı. Yeni katalogda mutfaktan temizlik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden süt ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. A101 Haftanın Yıldızları kampanyasında bu hafta çay, yoğurt, ayran, beyaz peynir, kaşar peyniri, toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü ve şampuan gibi temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekiyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada A101, hem kalite hem de fiyat avantajını bir arada sunuyor. İşte A101 16 Ekim aktüel ürün kataloğu, fiyat listesi ve kaçırılmaması gereken fırsatlar...
A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU (16 EKİM)
Buzdolabı 19.999 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL
Regal Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
Philips 55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL
Fobem 50' UHD Whale Tv 11.999 TL
Onvo 40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL
HI-LEVEL 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL
Piranha Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 329 TL
Piranha Magsafe Powerbank 5.000 mAh 599 TL
Volta Elektrikli Moped 39.990 TL
Volta Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Revolt 59.990 TL
Sıcak Hava Tabancası 749 TL
110 Parça Hobi Seti 899 TL
Şarjlı Vidalama 999 TL
Dekupaj Testere 799 TL
Lehim Havya Seti 349 TL
Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.049 TL
Şarjlı Lazer Metre 999 TL
Şarjlı Vidalama 899 TL
Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL
Kiwi Şarjlı Testere 1.599 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL
Manikür Seti 349 TL
Yüz Temizleme Cihazı 479 TL
EMS Cilt Bakım Cihazı 599 TL
Epilasyon Seti 649 TL
Epilatör 599 TL
EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL
Led Makyaj Aynası 279 TL
Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL
Ayak Masaj Aleti 279 TL
10 Başlıklı Masaj Aleti 1.499 TL
Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL
Postür Düzeltme Cihazı 279 TL
Kafa Masaj Aleti 599 TL
Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL
Silikon Yastık 199 TL
Oyuncu Masası 1.999 TL
Şönil Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL
Şönil Dokuma Yolluk 80x150 cm 599 TL
Bordürlü Banyo Havlusu 119 TL
Bordürlü Yüz Havlusu 59 TL
Pötikare Sofra Bezi 99,50 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
Kadın Kısa Konç Tenis Çorabı 15 TL
Erkek Soket Çorap 7'li 99,50 TL
Rainwalker Şemsiye 219 TL
Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL