MasterChef Türkiye 13 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye 2025'te yeni bölümler gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki 13 Ekim Pazartesi MasterChef'in bu bölümünde neler yaşandı? Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı? Yeni bölüm tanıtımı nasıl? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE 13 EKİM DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 13 Ekim Pazartesi günü oynanan oyunlarda en başarılı olan takım dokunulmazlık kazandı. Büyük rekabet içeren yarışmada en iyi yemekleri yaparak dokunulmazlığı alan takım Mavi takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Furkan (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Gizem

Sezer

Eylül

Ayten

Barış

Çağlar

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Murat Can (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Ayla

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Nisa

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Masterchef Türkiye'de 13 Ekim Pazartesi yeni bölümün ardından yeni bölüm Fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ