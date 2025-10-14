Spaghetti All'Arrabbiata nasıl yapılır? Hangi malzemeler içerisinde bulunuyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarımsak, acı biber ve taze domatesle hazırlanan klasik İtalyan sosu, al dente spagettiyle buluşuyor. Pratik tarif, taze otlar ve peynirle lezzet kazanıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis yemek, acı severlerin favorisi olacak bu yemek nasıl yapılır? İçerisine neler konur? Püf noktaları nelerdir, nasıl servis edilir? Detaylar haberimizde sizlerle.

SPAGHETTİ ALL'ARRABBİATA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 400 gr spagetti

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

- 2-3 adet acı kırmızı biber (ince doğranmış veya kuru kırmızı pul biberle ikame edilebilir)

- 400 gr doğranmış domates (konserve veya taze)

- Tuz

- Karabiber

- Bir tutam şeker (isteğe bağlı, domatesin asidini dengelemek için)

- Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

SPAGHETTİ ALL'ARRABBİATA TARİFİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER

Acılık Seviyesiyle Oynayın: Eğer acıya dayanıklılığınız yüksekse, sosun içine birkaç damla acı sos (örneğin tabasco veya sriracha) ekleyebilirsiniz. Daha yumuşak bir tat için biber miktarını azaltabilirsiniz.

Kuru Domates Dokunuşu: Sosun içine birkaç doğranmış kuru domates eklemek, yemeğe hem derinlik hem de doğal bir tatlılık katar.

Peynirle Zenginleştirin: Orijinal tarifte kullanılmasa da, servis öncesi üzerine taze rendelenmiş parmesan veya pecorino romano serpmek lezzeti artırır.

Taze Otlarla Fark Yaratın: Klasik maydanoz yerine fesleğen, kekik veya roka kullanarak aromayı çeşitlendirebilirsiniz.

Zeytin veya Kapari Ekleyin: Hafif tuzlu bir dokunuş için siyah zeytin dilimleri veya birkaç kapari tanesi eklemek harika bir seçenek olur.

Protein Desteği: Vejetaryen olmayanlar için sosa birkaç parça sotelenmiş karides, tavuk veya tütsülenmiş hindi eklemek yemeği doyurucu hale getirir.

Tam Tahıllı veya Glütensiz Makarna: Daha hafif bir seçenek için tam buğday veya glütensiz spagetti kullanabilirsiniz.

Kıtır Dokunuş: Servis sırasında üzerine fırında kızartılmış galeta kırıntısı (panko) serpiştirerek nefis bir çıtırlık elde edebilirsiniz.

Domatesin Kıvamını Artırın: Sosun içine 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyerek rengini ve yoğunluğunu güçlendirebilirsiniz.

Ekstra Parlaklık İçin: Servis öncesi birkaç damla sızma zeytinyağı gezdirerek hem aroma hem de parlaklık katabilirsiniz.

SPAGHETTİ ALL'ARRABBİATA NASIL YAPILIR?

1- Büyük bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Spagettiyi ekleyin ve pakette yazan süreden 1 dakika daha az olacak şekilde al dente kıvamında haşlayın. Haşlama suyundan 1 kepçe kadarını ayırın.

2- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyin ve yakmadan, sadece hafifçe altın rengini alana kadar kavurun. Ardından doğranmış acı biberleri ekleyin.

3- Doğranmış domatesleri tavaya alın. Tuz, karabiber ve isterseniz bir tutam şeker ilave edin. Sos kıvam alana kadar, orta ateşte 10–12 dakika pişirin.

4- Haşladığınız spagettiyi süzün, direkt olarak sosun içine alın. Gerekirse ayrılmış haşlama suyundan bir miktar ekleyip karıştırın. Makarnanın sosu iyice çekmesi için 1–2 dakika kadar birlikte pişirin.

5- Tavayı ocaktan alın, üzerine biraz rendelenmiş parmesan peyniri ve taze fesleğen ile süsleyin. Afiyet olsun.

SERVİS ÖNERİSİ

Spaghetti all'arrabbiata, sıcak servis edildiğinde en lezzetli halini alır. Üzerine taze kıyılmış maydanoz ve birkaç damla sızma zeytinyağı gezdirerek aromasını artırabilirsiniz. Yanına roka, parmesan ve limonlu sosla hazırlanmış hafif bir yeşil salata çok iyi eşlik eder. İtalyan usulü bir sunum için yanında ızgara ekmek dilimleri veya fırında sarımsaklı ekmek servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Sarımsağı yakmayın: Sarımsak çok hızlı yanar; altın rengine dönmeye başlar başlamaz domatesi ekleyin, aksi halde sos acılaşır.

Makarnayı fazla haşlamayın: Al dente (hafif diri) pişirmek, sosun makarnaya daha iyi tutunmasını sağlar.

Haşlama suyunu saklayın: Bir kepçe nişastalı haşlama suyu, sosun kıvamını mükemmel hale getirir ve makarnanın sosla bütünleşmesini sağlar.

Taze biber kullanın: Kurutulmuş pul biber yerine taze acı kırmızı biber kullanmak daha canlı bir lezzet verir.

Sosu dinlendirin: Sosu piştikten sonra 2-3 dakika dinlendirmek, domatesin ve baharatların aromasını daha iyi ortaya çıkarır.

Son dokunuş: Servisten hemen önce üzerine biraz rendelenmiş parmesan veya birkaç fesleğen yaprağı ekleyerek yemeği zenginleştirebilirsiniz.