Ravioli Di Pesce nasıl yapılır? İçerisindekiler nelerdir?

ROVİOLİ Dİ PESCE İÇİNDEKİLER

Makarna için: 200 g beyaz un iki yumurta zeytinyağı tuz

İç harcı için: 200 dil balığı filetoları 200 soyulacak g karides 60 g sıvı krema 50 temizlenmiş pırasa sandviç ekmeği Arpacık soğanı sek beyaz şarap zeytinyağı tuz biber

Sos için: 250 g kuru beyaz şarap 200 g sıvı krema arpacık soğanı doğranmış otlar (maydanoz, kekik, mercanköşk) somon yumurtaları

ROVİOLİ Dİ PESCE NASIL YAPILIR?

Adım 1- Balık ravioli tarifi için, hamur tahtasında unun içinde bir çukur açın. Yumurtaları çukura kırın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ekleyin. Çatalla yoğurmaya başlayın, ardından sert ama elastik bir hamur elde edene kadar ellerinizle yoğurmaya devam edin. Streç filme sarın ve yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletin.

Adım 2- Bu arada iç harcını hazırlayın. 3 dilim ekmeği kremaya batırın.

Adım 3- Arpacık soğanını doğrayın ve doğranmış pırasa ile birlikte 2 yemek kaşığı yağda soteleyin. Ardından balık filetolarını ve soyulmuş çiğ karidesleri ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve bir kadeh şarabın üçte biriyle deglaze edin; karışımı yüksek ateşte kaynatın. Ocağı kapatın ve bir mutfak robotundan geçirerek elde edilen karışımı bir kaseye alın.

Adım 4- Ekmek dilimlerini sıkmadan karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice karıştırın.

Adım 5- Makarna makinesini kullanarak makarnayı ince yufkalar halinde açın. Hamuru yufkaların yarısına bölüştürüp, aralarında yaklaşık 5 cm boşluk bırakarak küçük yığınlar halinde yerleştirin. Kalan makarna yufkalarıyla üzerini kapatın, her yığını parmaklarınızla sıkıca bastırarak mükemmel bir şekilde kapatın ve ardından kenarlarını keserek kareler (ravioli) oluşturun.

Adım 6- Artan malzemeleri yoğurup tekrar ravioli hazırlayın (malzemeler bitene kadar bu şekilde devam edin): en az 54 adet olmalı.

Adım 7- Bol tuzlu suda haşlayıp, suyunu süzün.

Adım 8- Bu arada sosu hazırlayın: 2 adet arpacık soğanını doğrayın, şaraba ekleyin ve kremayı, ravioliyi ve bir tutam doğranmış otu eklemeden önce sıvıyı yaklaşık dörtte üç oranında azaltın.

Adım 9- Makarnayı yüksek ateşte soteleyin, lezzetlendirin ve üzerine bol miktarda somon yumurtası koyup servis edin.