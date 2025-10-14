Ev yapımı tortellini hamuru, enfes dana fileto ve jambon dolgusu ile hazırlanıyor. Zengin ve berrak kemik suyu (consommé) içinde hafifçe pişirilen tortelliniler, hem şık hem de doyurucu bir çorba alternatifi sunuyor. Yoğun lezzet için dikkatlice hazırlanması gereken et suyu, uzun saatler pişirildikten sonra süzülerek kullanılıyor. Ortalama 1 saatlik pişirme süresi ve hamur dinlendirme ile ortaya çıkan bu geleneksel tarif, evde İtalyan mutfağının inceliklerini deneyimlemek isteyenler için ideal! Tortellini İn Brodo nasıl yapılır? Hangi malzemeler içerisinde bulunuyor, neler gerekli? Yapım aşamasında nelere dikkat edilmeli? Pişme süresi ve yapım süresi ne kadar? Hangi malzemeden ne kadar gerekiyor? Hepsinin cevabı haberimizde. İşte detaylar;

TORTELLİNİ İN BRODO İÇİNDEKİLER

Tortellini için:

1 su bardağı elenmiş un (200 gram)

6 adet yumurta

200 gram semolina

Dolgusu için:

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

100 gram dana fileto

100 gram çiğ jambon

1 adet yumurta

Küçük hindistan cevizi

Biber

Tuz

20 gram tereyağı

Et suyu için:

1 litre kemik suyu

200 gram yağsız dana kıyma

40 gram havuç

1 adet yumurta beyazı

40 gram kereviz

1 adet defne yaprağı

1 tutam tuz

1/2 demet maydanoz

1 adet baharat kesesi

TORTELLİNİ İN BRODO NASIL YAPILIR?

1- Makarna hamuru için; Bir karıştırma kabına un ve semolinayı ekleyerek ortasını çukur şeklinde açın.

2- Ortadaki havuza yumurtaları kırın. Malzemeleri birbirinde yedirerek yoğurun.

3- Sert bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatarak 30 dakika dinlendirin.

4- Dinlendirdikten sonra hamuru 2 parçaya bölün.

5- Oklava hamuru veya makarna makinesi yardımıyla hamuru incelterek açın.

6- Açtığınız hamurdan 3x3 cm olacak şekilde kareler kesin.

7- İç dolgusu için; Et ve sebzeleri ufak ufak doğrayın. Ardından hem etleri, hem de sebzeleri zeytinyağı ile soteleyin.

8- Ardından toz biber ve tuz ekleyerek soğumaya bırakın. Jambonları da ufak ufak doğrayın.

9- Ardından jambonları soğumaya bıraktığınız karışıma ekleyin.

10- Üzerine parmesan ve yumurta ekleyerek robottan geçirin. Daha sonra muskat rendesi ve biberle tatlandırın.

11- Hazırladığınız iç dolguyu tortellini makarnaların içerisine küçük parçalar halinde yerleştirin.

12- Küçük kare hamurları önce üçgen, sonra kenarları parmağınızı saracak şekilde kıvırın.

13- Hamurun uç kısmını birleştirerek birbirlerine bağlayın.

14- Comsomme için; İlk olarak yumurtayı kabarana kadar çırpın.

15- Sebzeleri mirepoix kestikten sonra yumurtaya ekleyin. Kıymayı da bu karışıma ilave edin.

16- Tahta kaşıkla hepsini karıştırın. Soğuk suyu tencereye alarak ısıtın.

17- Suyun içerisine hazırladığınız sebzeli karışımı ekleyin ve buhar çıkana kadar yüksek ateşte pişirin.

18- Pişirme esnasında mutlaka karıştırın. Kaynamaya yaklaşınca altını kısarak 1 saat pişmeye bırakın.

19- Bir süzgeç yada tülbent kullanarak süzün. Hazırladığınız comsomme et suyunun içerisine tortellini dolgularını ekleyerek 2-3 dakika haşlayın.

20- Ardından süzerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.