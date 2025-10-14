İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen 2 bin 764 sürekli işçi alımı sürecinde gözler kura sonuçlarına çevrildi. Başvuru yapan adaylar, “İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Bakanlık açıklamasına göre kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki,İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden başvurusu alınan sürekli işçi pozisyonları için kura çekimi tamamlandığında, sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Adaylar, "İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken, sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura çekiminde asil ve yedek kazanan listeleri duyurulacak, daha sonra evrak teslim ve göreve başlama süreçleri başlayacak. Peki, İŞKUR personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

🩺 SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 2.764 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.

PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA GERÇEKLEŞECEK?

Alımlar; Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi (silahsız) ve Temizlik Görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek. Adaylar yalnızca bir il ve bir meslek için başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar ve tüm duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) sitesinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları arasında;
📌 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını aşmamış olmak,
📌 Kamu haklarından mahrum olmamak,
📌 Mezuniyet ve sağlık şartlarını taşımak,
📌 Emekli veya kamu görevlisi olmamak yer alıyor.

Kazanan adaylar asgari ücretle göreve başlayacak.
Sağlık Bakanlığı, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan adayların atamalarının iptal edileceğini vurguladı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

