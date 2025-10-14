CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Ekim

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Ekim

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 25,17 olarak ölçüldü. İşte 14 Ekim Salı 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 09:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Ekim

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %2,71 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %50,1 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 14 Ekim Salı günü yüzde 25,17 olarak ölçüldü.

istanbul barajlarında son durum

💦14 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 14 Ekim Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 25,17 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Ekim'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %15,81

🚿 Darlık Barajı: %39,56

🚿 Elmalı Barajı: %50,1

🚿 Terkos Barajı: %30,86

🚿 Alibey Barajı: %14,77

🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,18

🚿 Sazlıdere Barajı: %28,06

🚿 Istrancalar Barajı: %26,29

🚿 Kazandere Barajı: %2,71

🚿 Pabuçdere Barajı: %11,48

14 Ekim baraj doluluk oranları

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
DİĞER
Fenerbahçe’de neştere devam! O isimlerle de yollar ayrılıyor
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 00:05
Daha Eski
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05