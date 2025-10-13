CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? 11 Ekim’de oynanan Bulgaristan karşılaşmasının ardından A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden Türkiye, Gürcistan karşısında da galibiyet peşinde olacak. Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 08:45
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Futbolseverler, maçın tarih ve saatini merak ediyor. Türkiye'nin Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı kritik mücadele, grubun ikinci sırasındaki Türkiye için önemli bir fırsat olacak. İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise henüz puan kazanamadı. Türkiye-Gürcistan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? Milli takımın Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı stadyum ve tüm detaylar, maç günü öncesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Maç, 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 (TSİ) olarak belirlendi.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan mücadelesi, futbolseverler tarafından TV8 kanalı ve Exxen dijital platformu üzerinden naklen ve canlı olarak takip edilebilecek. Milli Takımımız, gruptaki bu önemli maçı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

Anasayfa
