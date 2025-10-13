Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Futbolseverler, maçın tarih ve saatini merak ediyor. Türkiye'nin Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı kritik mücadele, grubun ikinci sırasındaki Türkiye için önemli bir fırsat olacak. İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise henüz puan kazanamadı. Türkiye-Gürcistan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? Milli takımın Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı stadyum ve tüm detaylar, maç günü öncesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Maç, 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 (TSİ) olarak belirlendi.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan mücadelesi, futbolseverler tarafından TV8 kanalı ve Exxen dijital platformu üzerinden naklen ve canlı olarak takip edilebilecek. Milli Takımımız, gruptaki bu önemli maçı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.