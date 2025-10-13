CANLI SKOR ANA SAYFA
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Ekim İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Ekim İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, her gün olduğu gibi 13 Ekim itibarıyla da İSKİ tarafından güncellendi. Kurak geçen yaz döneminin ardından vatandaşlar “İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunu merak ediyor. Peki, İSKİ güncel baraj doluluk oranı nedir? 13 Ekim güncel baraj doluluk oranları!

13 Ekim 2025 Pazartesi 11:33
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Ekim İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi son durumu belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Ekim tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. Vatandaşlar, "İstanbul'da barajlar dolu mu, su seviyesi yüzde kaçta?" sorularına yanıt ararken, uzmanlardan dikkat çekici açıklamalar geldi. Geçtiğimiz haftaya kıyasla hafif bir artış gözlemlense de, yaz aylarında yaşanan su tüketimi artışı barajlardaki su rezervlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki, 13 Ekim İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ verilerine göre, İstanbul genelindeki 10 ana barajın ortalama doluluk oranı yaklaşık olarak %25,34 seviyesindedir.

Baraj doluluk oranları günlük olarak değişmektedir. En doğru ve anlık bilgi için her zaman İSKİ'nin resmi internet sitesini kontrol etmeniz önerilir. İstanbul'daki düşük baraj seviyeleri nedeniyle su tasarrufuna devam edilmesi büyük önem taşımaktadır.

İSKİ baraj doluluk oranları

13 EKİM 2025 TARİHLİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (%)

İSKİ verilerine göre, 13 Ekim 2025 sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları (yaklaşık değerler):

  • Ömerli: %16 - %17 civarında
  • Darlık: %40 civarında
  • Elmalı: %50 civarında
  • Terkos: %30 civarında
  • Alibey: %14 - %15 civarında
  • Büyükçekmece: %30 civarında
  • Sazlıdere: %28 civarında
  • Istrancalar: %26 civarında
  • Kazandere: Çok düşük seviyede, yaklaşık %3 civarında
  • Pabuçdere: %11 civarında
