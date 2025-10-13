CANLI SKOR ANA SAYFA
ANKARA ASKİ BARAJ DOLULUK 13 EKİM: Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Ankara'da baraj doluluk oranı düşüyor!

ANKARA ASKİ BARAJ DOLULUK 13 EKİM: Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Ankara’da baraj doluluk oranı düşüyor!

Ankara’da yağışsız geçen haftaların ardından baraj doluluk oranları yeniden gündemde. Başkentte su kaynaklarını yöneten ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi), 13 Ekim tarihli güncel baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Vatandaşlar, “Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun yanıtını merakla araştırıyor.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:22
ANKARA ASKİ BARAJ DOLULUK 13 EKİM: Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Ankara’da baraj doluluk oranı düşüyor!

Ankara'da barajlardaki su seviyesi alarm veriyor! 13 Ekim ASKİ verilerine göre, başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Vatandaşlar "13 Ekim Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlardan tasarruf uyarısı geldi. Ankara'nın en büyük barajlarından Çamlıdere ve Kurtboğazı, şehrin toplam su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Ancak uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle bu barajlarda doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin altına indi. Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Akyar barajlarında da durum benzer şekilde devam ediyor. Peki, Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? 13 Ekim ASKİ güncel baraj doluluk oranları!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Barajların toplam hacmine göre doluluk oranı %15.42 olarak ölçülmüştür. Barajlarda fiilen kullanılabilir durumdaki suyun yüzdesi ise oldukça düşük bir seviyede, %3.92 olarak kaydedilmiştir.

Toplam Doluluk Oranı: %15.42

Aktif Doluluk Oranı: %3.92 (Kullanılabilir durumdaki su miktarı yüzdesi)

Ankara baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Toplam doluluk oranı, baraj gövdesinin hemen arkasında toplanan tüm suyun, barajın maksimum depolama kapasitesine oranını gösterir.

Toplam Doluluk Oranı(%)=(Barajın Toplam Depolama Hacmi (m3)/Barajdaki Mevcut Toplam Su Hacmi(m3))×100

Baraj gölünde o an bulunan toplam su miktarıdır. Barajın maksimum seviyeye ulaştığında tutabileceği su miktarıdır. Bu miktar, barajın tasarım aşamasında belirlenen sabit bir değerdir. Barajlardaki su hacmi verileri (mevcut su seviyesi), hidrolik ölçüm cihazları ve sensörler aracılığıyla düzenli olarak toplanır ve ilgili su idaresinin (ASKİ, İSKİ, BUSKİ vb.) Barajlar Bilgi Sistemi'ne anlık olarak aktarılır. Bu veriler daha sonra yukarıdaki formüller kullanılarak yüzdelik doluluk oranına çevrilir ve kamuoyuyla paylaşılır.

