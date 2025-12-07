CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Brann maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Brann maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında konuk olacağı Brann maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 15:05
Fenerbahçe Brann maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 tamamlanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

