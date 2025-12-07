CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahar yeni bölüm izle | Bahar 61. bölüm Show TV full izle

Bahar yeni bölüm izle | Bahar 61. bölüm Show TV full izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 61. bölümüyle ekrana geliyor. 7 Aralık Pazar günü saat 20.00'de yayımlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm bilgileri ve 61. bölüm canlı izleme linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 13:35
Bahar yeni bölüm izle | Bahar 61. bölüm Show TV full izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 61. yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu durum kimi, nasıl etkileyecektir? Rengin ameliyattan sağ çıkacak mı? İşte Bahar 61. bölüm izleme linki ve konusu...

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

Bahar tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Bahar yeni bölüm izle

BAHAR 61. BÖLÜM KONUSU

Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar'ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin'in ölümcül hastalığını öğrenir. Seren'in hamlesi de, Aziz Uras'ın kontrolünü kaybetmesinden endişe etmesine yol açar. Oysa Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştır.

Bahar 61. bölüm izle!

Tüm karmaşanın içinde Bahar'ın en büyük önceliği Rengin'dir. Harun'dan onu kurtarmasını ister; bu hem tıbbi hem de duygusal açıdan zorlu bir sınavdır. Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Parla'nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla'nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar'ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar'ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.

BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

Bahar tüm bölümleri izlemek için tıklayın

