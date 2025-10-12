CANLI SKOR ANA SAYFA
Miyase Türkel, ünlü yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 2023 yılında yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katılarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezonun şampiyonu olmuştur. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:32

Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışan Miyase Türkel, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 2023 sezonunda kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışmaya katılan Miyase, mutfaktaki hünerleri ve oyun zekâsıyla sezonu birinci tamamlamayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programının tanınan yarışmacılarından biridir. 2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde etmiştir. 2025 yılında ise 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştür.

GELİNİM MUTFAKTA 2025

Gelinim Mutfakta, Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan, Türkiye'nin popüler bir yemek yarışması programıdır. Programın ana konsepti, geleneksel Türk toplumundaki gelin-kaynana ilişkisini rekabetçi bir mutfak ortamına taşımaktır.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
Ay-yıldızlıların, Bulgaristan galibiyetine övgü dolu sözler! "Kalite ve siklet farkı..."
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi!
İspanya’da Arda Güler manşetlerde!
