28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar çalışıyor? 28 Ekim günü kargolar teslimat yapacak mı? PTT ve özel kargoların mesai saatleri (2025)

28 Ekim’de kargolar açık mı, teslimatlar yapılacak mı? Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen 28 Ekim’de vatandaşlar, kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü kargo şirketleri hizmet verecek mi, dağıtımlar devam edecek mi? Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo 28 Ekim’de teslimat yapıyor mu? İşte 28 Ekim kargo çalışma saatleri ve teslimat detayları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 07:13
28 Ekim günü kargo dağıtımı yapılacak mı, kargolar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar, "28 Ekim'de kargolar teslimat yapar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmî tatil öncesi gün olan 28 Ekim'de bazı kargo şirketleri yarım gün çalışabilir. Peki, PTT, Yurtiçi, Aras, Sürat ve MNG Kargo 28 Ekim'de hizmet verecek mi? İşte 28 Ekim kargo çalışma düzeni ve teslimat saatleriyle ilgili tüm detaylar!

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim günü kargo şubeleri sabah saatlerinde hizmete açıktır.

28 EKİM KARGOLAR KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Resmi tatil öğleden sonra (saat 13.00'ten itibaren) başladığı için, kargo firmaları da bu saate kadar mesai yapar. Çoğu kargo firması (PTT ve Özel Kargolar) genellikle 09:00 - 12:30 / 13:00 saatleri arasında çalışır ve öğleden sonra kapanır.

28 Ekim kargolar açık mı

28 EKİM PTT KARGO AÇIK MI?

PTT Kargo yarım gün açıktır. Resmi kurum olduğu için saat 13:00'te kapanma kuralına sıkı sıkıya uyması beklenir.

KARGOLAR 28 EKİM GÜNÜ AÇIK MI?

Kargo şirketleri 28 Ekim günü yarım gün açıktır. Genel olarak 13:00'e kadar hizmet verirler. Ancak bazı acenteler ve şubeler, kendi inisiyatifleriyle biraz daha uzun süre açık kalabilir.

