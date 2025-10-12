13 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı, güneş açacak mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pazartesi günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu! Meteoroloji haritalarına göre 13 Ekim'de gökyüzü açık olacak, yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinde ya da hafif üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bulutlanma olabilir ancak Gündüz saatleri boyunca güneşli bir hava hâkim. "13 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?" sorusunun detaylı yanıtı, bölgesel sıcaklık ve hava durumu uyarılarıyla birlikte haberimizde…

13 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacaktır. Ancak, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava beklenmektedir. Yağışlar genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıkların düşüklüğü nedeniyle karla karışık yağmur veya kar şeklinde olacaktır.

SICAKLIKLAR VE ÖNEMLİ ŞEHİRLER

Marmara, Ege ve Akdeniz

Bu bölgelerde hava genellikle açık ve parçalı bulutlu geçecektir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecektir:

İstanbul: Parçalı bulutlu, En yüksek 19°C, En düşük 11°C.

İzmir: Parçalı bulutlu, En yüksek 22°C, En düşük 10°C.

Antalya: Parçalı bulutlu, En yüksek 24°C, En düşük 12°C.

Bursa: Parçalı bulutlu, En yüksek 21°C, En düşük 9°C.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ

İç Anadolu'da genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimken, Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışlı bir gün beklenmektedir:

Ankara: Parçalı bulutlu, En yüksek 20°C, En düşük 9°C.

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmur ihtimali, En yüksek 19°C, En düşük 13°C.

Eskişehir: Parçalı bulutlu, En yüksek 18°C, En düşük 6°C.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bu bölgelerde yağışlar etkili olacak, özellikle kuzeydoğuda soğuk hava görülecektir:

Erzurum: Karlı veya karla karışık yağmurlu, En yüksek 11°C, En düşük 0°C.

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, En yüksek 22°C, En düşük 8°C.

Van: Yağmurlu, En yüksek 15°C, En düşük 7°C.