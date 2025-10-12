CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 13 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı, güneş açacak mı?

13 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı, güneş açacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminine göre, 13 Ekim Pazartesi günü ülke genelinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Bazı illerde sabah saatlerinde bulutlanma gündeme gelebilir fakat öğleden sonra gökyüzü genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üstünde seyredecek. Gün boyu hava durumu, güneşlenme süresi ve bölgeler arası farklar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 08:29 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 08:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
13 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı, güneş açacak mı?

Pazartesi günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu! Meteoroloji haritalarına göre 13 Ekim'de gökyüzü açık olacak, yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinde ya da hafif üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bulutlanma olabilir ancak Gündüz saatleri boyunca güneşli bir hava hâkim. "13 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?" sorusunun detaylı yanıtı, bölgesel sıcaklık ve hava durumu uyarılarıyla birlikte haberimizde…

13 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacaktır. Ancak, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava beklenmektedir. Yağışlar genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıkların düşüklüğü nedeniyle karla karışık yağmur veya kar şeklinde olacaktır.

SICAKLIKLAR VE ÖNEMLİ ŞEHİRLER

Marmara, Ege ve Akdeniz

Bu bölgelerde hava genellikle açık ve parçalı bulutlu geçecektir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecektir:

İstanbul: Parçalı bulutlu, En yüksek 19°C, En düşük 11°C.

İzmir: Parçalı bulutlu, En yüksek 22°C, En düşük 10°C.

Antalya: Parçalı bulutlu, En yüksek 24°C, En düşük 12°C.

Bursa: Parçalı bulutlu, En yüksek 21°C, En düşük 9°C.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ

İç Anadolu'da genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimken, Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışlı bir gün beklenmektedir:

Ankara: Parçalı bulutlu, En yüksek 20°C, En düşük 9°C.

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmur ihtimali, En yüksek 19°C, En düşük 13°C.

Eskişehir: Parçalı bulutlu, En yüksek 18°C, En düşük 6°C.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bu bölgelerde yağışlar etkili olacak, özellikle kuzeydoğuda soğuk hava görülecektir:

Erzurum: Karlı veya karla karışık yağmurlu, En yüksek 11°C, En düşük 0°C.

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, En yüksek 22°C, En düşük 8°C.

Van: Yağmurlu, En yüksek 15°C, En düşük 7°C.

F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik"
DİĞER
Galatasaray’a Napoli’den yeni transfer! Victor Osimhen’in ardından bir yıldız daha...
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
G.Saray'da transferde dev plan!
Icardi'ye 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Daha Eski
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 01:11
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 01:11
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 01:11
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 01:11
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 01:11