Meteoroloji uyardı! Siklon dalgası nedir? Siklonik hava dalgası ne anlama gelir?

Siklonik Hava dalgası kapıda! Yunanistan üzerinden yurda giriş yapacak olan siklonik hava dalgası, Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili olacak. Meteorolojinin dilinden düşmeyen siklon dalgası nedir? Siklonik hava dalgası olarak da bilinen bu hava olayı, merkeze doğru dönen bir alçak basınç sistemi ile karakterizedir. Peki, Siklon dalgası nedir? Siklonik hava dalgası ne anlama gelir? Detaylar haberimizde...

🌧️ SİKLON NEDİR?

Siklon, atmosferde alçak basınç merkezleri etrafında dönen geniş ölçekli hava hareketine verilen isimdir. Bu hava sistemlerinde merkezdeki basınç düşük, çevresinde ise yüksektir. Hava merkeze doğru hareket ederken yükselir, soğur ve yoğunlaşarak bulut ile yağış sistemlerini oluşturur. Kuzey Yarımküre'de saat yönünün tersine, Güney Yarımküre'de saat yönünde döner. Tropikal bölgelerde görülen güçlü versiyonlarına "tropikal siklon", "tayfun" ya da "kasırga" denir.

🌊 SİKLON DALGASI NE DEMEK?

Siklon dalgası, bir bölgede art arda etkili olan alçak basınç sistemleri veya siklonik hava hareketlerinin oluşturduğu dalgaları ifade eder. Bu dalgalar, genellikle şiddetli yağış, fırtına, ani sıcaklık düşüşleri ve rüzgâr artışı gibi etkilerle hissedilir. Türkiye'de "Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası" veya "Akdeniz siklonu" gibi ifadelerle anılır. Bu sistemler, özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun yağışlara neden olabilir.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisi altına giriyor. Özellikle batı bölgelerde şiddetli ve aşırı yağış beklenirken, sıcaklıklar düşüşe geçecek. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği diğer kesimler:

Batı Akdeniz

İç Anadolu'nun batısı

Batı Karadeniz (Sinop hariç)

Mersin, Osmaniye çevreleri

Adana (güney ve doğu)

Kahramanmaraş ve Hatay (batı)

Kırşehir ve Aksaray çevreleri

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.