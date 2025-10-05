CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün Resmi Gazete 5 Ekim 2025 Pazar | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 5 Ekim 2025 Pazar | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 5 Ekim 2025 tarihli 33038. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 5 Ekim 2025 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 08:32
Bugün Resmi Gazete 5 Ekim 2025 Pazar | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 5 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Ekim Pazar tarihli 33038. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Ön Lisans/Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉5 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

