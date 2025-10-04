Bugün Resmi Gazete 4 Ekim Cumartesi 2025 | Resmi Gazete kararları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete 4 Ekim 2025 tarihli 33037. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 4 Ekim Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:37
Resmi Gazete bugün 4 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Ekim Cumartesi tarihli 33037. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlük Süresinin 15 Şubat 2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Dönem İçin Uzatılmasına İlişkin Olarak Teati Edilen Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10440)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10441)

–– 3213 Sayılı Maden Kanununa Ekli (3) Sayılı Tablo Kapsamındaki IV. Grup Madenler ile Krom Madeni İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının 1/1/2025 Tarihinden İtibaren %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10442)

–– Ankara İli, Kahramankazan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Çamlıdere T3 Tüneli Çıkışı-İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası İçmesuyu Ana İletim Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10443)

–– 154 kV (Söğüt TM-Kartal RES TM) Brş.N.-Metristepe RES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10444)

–– 154 kV İsdemir Mardin-2 GES TM-Mardin-2 TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10445)

–– 154 kV Aydınkonak TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10446)

–– 154 kV (Kızıltepe-Çırçıp) Brş.N.-Akalın Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10447)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10448)

–– Beypazarı-Nallıhan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10449)

–– Keçikaya HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli-Malıköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10450)

–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10451)

–– Çorum İli, Alaca İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10452)

–– İklim Değişikliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik Olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 10453)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/375, 376, 377, 378, 379, 380)

YÖNETMELİKLER

–– Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10454)

–– Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10455)

–– Hitit Üniversitesi Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/3)

–– Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/10/2025 Tarihli ve 13832, 13833, 13834, 13835, 13836 ve 13837 Sayılı Kararları

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35887] Sayılı Kararı

👉4 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

