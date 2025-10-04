CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Aynadaki Yabancı konusu nedir? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

Aynadaki Yabancı konusu nedir? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Akıl unutur, kalp unutmaz” sloganıyla tanıtılan yapım, estetikle yeniden doğan bir annenin kimlik arayışı ve çocuğu için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:27 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:43
Aynadaki Yabancı konusu nedir? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

İlk tanıtımıyla büyük ses getiren Aynadaki Yabancı dizisi, çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dram ve heyecanı bir arada sunan dizide, estetik sonrası hayatı değişen bir annenin dram dolu yolculuğu anlatılıyor. Seyirciler şimdiden "Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?" sorularını merak ediyor. ATV'nin yeni sezon bombası olacak bu yapım, yayın hayatına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki, Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NEDİR?

Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra'nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir.

Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemek zorunda kalan Azra, ona yeniden kavuşabilmek için tek bir çıkış yolu bulur: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve geri dönmek. Bu yolculukta başarılı estetik cerrah Barış Saygıner'le tanışır ve ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazar. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, Azra'nın önündeki en büyük sınav olacaktır.

AYNADAKİ YABANCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alacak.

ATV CANLI YAYIN

