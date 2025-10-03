CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika enflasyon açıklandı | Eylül ayı enflasyon kaç oldu, düştü mü? ÜFE, TÜFE rakamları

Son dakika Eylül ayı enflasyon rakamı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon rakamlarını resmi internet sitesinden yayımladı. Raporda aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak belirtilirken yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 oldu. Kira zamları ve memur ve emekli maaşını doğrudan etkileyen enflasyon rakamlarına ilişkin TÜİK raporu ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:21
Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıkladı. Piyasanın odağına yerleşen enflasyonun seyrindeki olumlu sinyaller devam ediyor. Pazar fiyatlarının yanı sıra kira zamları, memur ve emekli maaşları ile Merkez Bankası politikalarını da şekillendiren enflasyon şöyle açıklandı:

EYLÜL AYI ENFLASYON KAÇ OLDU, DÜŞTÜ MÜ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

👉TÜİK'İN DETAYLI ENFLASYON RAPORU İÇİN TIKLAYIN👈

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI KAÇ?

Eylül ayı verilerine göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti. Eylül ayında yüzde 39,62 olarak açıklanan kira zammı Ekim ayında ise yüzde 38,36 oldu.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Memur ve emeklinin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Eylül ayında açıklanan verilere göre işçi ve BAĞKUR emeklisinin enflasyon artışı yüzde 7,51 oldu. Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oranı ise yüzde 2,38 oldu.

Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027'de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 2,04 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 32,95 seviyesinde gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

