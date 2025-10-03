CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Aynadaki Yabancı konusu nedir? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

Aynadaki Yabancı konusu nedir? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Akıl unutur, kalp unutmaz” sloganıyla tanıtılan yapım, estetikle yeniden doğan bir annenin kimlik arayışı ve çocuğu için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aynadaki Yabancı konusu nedir? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

İlk tanıtımıyla büyük ses getiren Aynadaki Yabancı dizisi, çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dram ve heyecanı bir arada sunan dizide, estetik sonrası hayatı değişen bir annenin dram dolu yolculuğu anlatılıyor. Seyirciler şimdiden "Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?" sorularını merak ediyor. ATV'nin yeni sezon bombası olacak bu yapım, yayın hayatına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki, Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NEDİR?

Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra'nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir.

Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemek zorunda kalan Azra, ona yeniden kavuşabilmek için tek bir çıkış yolu bulur: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve geri dönmek. Bu yolculukta başarılı estetik cerrah Barış Saygıner'le tanışır ve ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazar. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, Azra'nın önündeki en büyük sınav olacaktır.

AYNADAKİ YABANCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alacak.

ATV CANLI YAYIN

Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..."
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abraham'da son durum ne? Abraham'da son durum ne? 15:14
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? 15:10
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37
Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? 14:19
Daha Eski
Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? 14:14
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 14:13
Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:10
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza 14:06
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 13:54
Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? 13:48