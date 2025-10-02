Okçuluk ligi başlıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Okçuluk Ligi'nin basın toplantısı Okçular Vakfı'nda yapıldı. Toplantıya Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı. Lig, 6 bölgeden 34 takımın katılımıyla 1 Kasım'da başlayacak.

AKTİF SPORCU SAYISI ARTACAK

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ligin başlamasının biraz uzun sürdüğünü kaydederek, "Bu lig, dünyada bir ilk olacak. Bu ligle birlikte okçuluk tabana yayılacak, aktif sporcu sayısı artacak. Türkiye, gerçekten dünya okçuluğunun yükselen yıldızı. Bu bir tesadüf değil. Birlikte çalışmanın ve omuz omuza vermenin hikayesi bu" diye konuştu.