CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Bu sezon sakatlık problemi yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemini iple çekiyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılar sağ bek bölgesi için eski futbolcusu Sacha Boey'i gündemine almıştı. Sarı kırmızılılar Alman ekibinin istediği rakamı öderse transfer gerçekleşecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'ın ara transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapması bekleniyor.

Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Sarı kırmızılı teknik heyet, Singo'nun sık sakatlanması ve stoperde kullanmak istemesi nedeniyle sağ bek bölgesine yoğunlaştı. Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de eski yıldız futbolcusu Sacha Boey gelmişti.

Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey'un bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Bild'in haberine göre Bayern, bu rakamı getiren kulübe Fransız sağ beki satacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk’tan flaş karar! Buruk’tan flaş karar! 09:17
Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? 09:16
Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... 09:09
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 09:09
Yalova FK-Gaziantep FK maçı detayları Yalova FK-Gaziantep FK maçı detayları 09:05
F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var 09:02
Daha Eski
G.Saray'dan Jakobs’a özel uyarı! G.Saray'dan Jakobs’a özel uyarı! 08:52
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25