Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'ın ara transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılı teknik heyet, Singo'nun sık sakatlanması ve stoperde kullanmak istemesi nedeniyle sağ bek bölgesine yoğunlaştı. Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de eski yıldız futbolcusu Sacha Boey gelmişti.