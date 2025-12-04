Sacha Boey'in bonservisi belli oldu! Galatasaray o rakamı öderse...

Bu sezon sakatlık problemi yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemini iple çekiyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılar sağ bek bölgesi için eski futbolcusu Sacha Boey'i gündemine almıştı. Sarı kırmızılılar Alman ekibinin istediği rakamı öderse transfer gerçekleşecek. İşte detaylar...
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'ın ara transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapması bekleniyor.
Sarı kırmızılı teknik heyet, Singo'nun sık sakatlanması ve stoperde kullanmak istemesi nedeniyle sağ bek bölgesine yoğunlaştı. Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de eski yıldız futbolcusu Sacha Boey gelmişti.
Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey'un bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Bild'in haberine göre Bayern, bu rakamı getiren kulübe Fransız sağ beki satacak.
Adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Crystal Palace da pusuda bekliyor.
Bu sezon 18 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 2 de asiste imza attı.