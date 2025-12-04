GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan flaş karar! Yusuf Demir’in bileti kesildi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gözler bir yandan ocak ayındaki transfer hamlelerine çevrilmişken diğer yandan kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili planlama hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, ilk ayrılığın ismini netleştirdi.

YUSUF DEMİR İLE DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILIYOR

Hürriyet'in haberine göre Okan Buruk'un gönderilmesini istediği ilk isim Yusuf Demir oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

"SAKATIM" DEDİ, UNION SG MAÇINA ÇIKMADI

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk yarıda oyuna giren ancak beklenen performansı gösteremeyen Yusuf Demir, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Bu karar sonrası moral olarak çöken genç yıldızın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçına "sakatım" diyerek çıkmaması ise bardağı taşıran son damla oldu.

AYRILIĞIN 3 ANA SEBEBİ

Okan Buruk'un ayrılık kararının ardında üç önemli faktör bulunuyor:

1) Sakatlık bahanesiyle maçtan kaçması

2) Mental olarak takım içi rekabete hazır görülmemesi

3) Yabancı kontenjanında yer kaplaması

TEKLİF YOK DENECEK KADAR AZ

Galatasaray cephesi, Yusuf Demir için uzun süredir beklemede olsa da oyuncuya ilginin çok düşük seviyede olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, devre arasında gelecek en uygun teklifi değerlendirerek genç futbolcuyla yolları ayırması bekleniyor.