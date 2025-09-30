Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? TÜİK Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eylül ayı enflasyonu ile ilgili beklentiler ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle enerji ve gıda kalemlerinde yaşanan fiyat artışlarının rakamlara yansıyacağı konuşulurken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30 bandına yaklaşmış durumda. Piyasa beklentilerine göre aylık artış yüzde 2 civarında gerçekleşebilir. Peki, TÜİK Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal kesim temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, geçen ay yüzde 1,97 olarak öngörülen Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönem itibarıyla yüzde 2,04 seviyesine çıktı.

Cari yıl sonu için enflasyon beklentisi de önceki anket dönemindeki yüzde 29,69'dan, bu ay yüzde 29,86'ya yükseldi. Öte yandan, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,84 seviyesinden yüzde 22,25'e, 24 ay sonrası enflasyon tahmini ise yüzde 16,92'den yüzde 16,78'e geriledi.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.