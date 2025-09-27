SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 📢Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 yılında ne zaman yapılacak? Adayların gözü kulağı 18 bin kişilik personel alımı ilanında. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ekim ayında alım yapılacağını açıkladı. Ancak "KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı? Kadro dağılımı belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Önceki alımlarda hemşire, ebe, paramedik, sağlık teknikeri, teknisyen ve destek personeli gibi kadrolara alım yapılmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Binlerce aday, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımı yakından takip ediyor. Bakan Kemal Memişoğlu, Ekim ayında 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Ancak başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Henüz ÖSYM tarafından KPSS 2025/5 tercih kılavuzu açıklanmadı. Kadro dağılımı da resmi olarak duyurulmadı. Önceki alımlarda hemşire, ebe, paramedik, sağlık teknikeri, teknisyen ve destek personeli gibi kadrolara alım yapılmıştı.