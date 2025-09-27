CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Excalibur, “PUBG The Last Survivor” etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Excalibur, “PUBG The Last Survivor” etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Oyun dünyasında güçlü donanımlarıyla öne çıkan Excalibur, PUBG tutkunlarını heyecanlandıracak bir etkinliğe imza atıyor. 27 Eylül tarihinde Cem Mithrain Karakoç’un Kick hesabı üzerinden canlı yayınlanacak “PUBG The Last Survivor” etkinliğiyle oyunseverler heyecanı hep birlikte yaşayacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Excalibur, “PUBG The Last Survivor” etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Excalibur, oyun dünyasına yaptığı yatırımlar ve etkinliklerle öncülüğünü sürdürüyor. 27 Eylül tarihinde Cem Mithrain Karakoç'un Kick hesabı üzerinden canlı yayınlanacak "PUBG The Last Survivor" etkinliği hem izleyicilere hem de oyunculara unutulmaz anlar yaşatacak. Excalibur, ödüller, özel maçlar ve canlı yayın entegrasyonu ile espor heyecanını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

1v1 turnuva ve gösteri maçıyla rekabet dolu anlar

Canlı olarak yayınlanacak turnuvada, oyuncular 1v1 formatında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın şampiyonu ise Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından Mithrain ile Bo5 formatında özel bir gösteri maçına çıkacak. Gösteri maçını takiben yayıncının yönlendirmeleriyle kullanıcı trafiği Excalibur'un dijital platformlarına taşınacak ve etkileşim ödüllerle desteklenecek.

100 kişilik özel lobi deneyimi

Etkinlik, izleyicilerin de deneyimin bir parçası olmasını sağlıyor. Turnuva oyuncuları ve canlı yayın sohbetinden seçilecek katılımcılar, 100 kişilik özel bir lobide buluşacak. Bu lobide sona kalan oyuncu büyük ödülün sahibi olurken, izleyiciler de rekabetin heyecanını doğrudan yaşayacak.

Sürpriz ödüller izleyicileri bekliyor

Etkinlik boyunca izleyiciler, Excalibur'un web sitesi üzerinden sunulacak sürpriz hediyelerle buluşacak. Ayrıca 100 kişilik özel lobinin kazananı için özel bir ödül verilecek ve gösteri maçları sırasında farklı sürprizler izleyicileri bekleyecek.

Duran ile ilgili şoke eden iddia!
Maçın ardından dikkat çeken sözler!
DİĞER
Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e tam destek! "Her zaman biz"
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken sözler! Maçın ardından dikkat çeken sözler! 08:53
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 08:31
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Daha Eski
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05