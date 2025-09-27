AÖF KAYIT YENİLEME 📢 AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) nasıl yapılır?

CANLI SKOR ANA SAYFA
AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak ve son gün ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, kayıt yenileme tarihlerini takip ederek ders ekle-sil işlemlerini zamanında tamamlamak istiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) nasıl yapılır? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:30
AÖF KAYIT YENİLEME | AÖF kayıt yenileme tarihi öğrenciler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, kayıt yenileme tarihlerini takip ederek akademik süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyor. Kayıt yenileme döneminde öğrenciler, ders ekle-sil işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak ve son gün ne zaman? Bu tarihleri kaçırmamak için öğrencilerin Anadolu Üniversitesi resmi sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2025 AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME (DERS EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2025 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavları: 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavları: 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

