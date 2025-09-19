İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika! 19 Eylül bugün İstanbul’da deprem nerede oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dakika İstanbul depremi! Vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre merkez üssü Balıkesir olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini sosyal medyada paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 EYLÜL DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Deprem, yerin yaklaşık 9,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.