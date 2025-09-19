İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika! 19 Eylül bugün İstanbul’da deprem nerede oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’da deprem mi oldu? Son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul’da hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Peki, Son dakika bugün İstanbul’da deprem nerede oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 14:49 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 14:53
Son dakika İstanbul depremi! Vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre merkez üssü Balıkesir olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini sosyal medyada paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 EYLÜL DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Deprem, yerin yaklaşık 9,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

SON DAKİKA
