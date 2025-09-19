CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in heyecan dolu haftasında futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor. İki köklü kulübün karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele öncesinde, taraftarlar maçın saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu hem Beşiktaşlı hem de Göztepeli taraftarların gündeminde yer alıyor. Özellikle Süper Lig'de kritik haftalara girilirken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle mücadele, sadece taraftarlar için değil futbolseverler için de ilgiyle bekleniyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 19:00'da başlayacak.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, şifreli yayın yapan beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın öncesi ve sonrası özel programlar da yine aynı kanalda futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

Maçın ardından flaş sözler! "Osimhen'i çok aradık"
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
F.Bahçe'ye Belçikalı orta saha!
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi 08:59
Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma 07:56
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." 01:13
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 01:13
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı 01:13
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 01:13
Daha Eski
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 01:13
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 01:13
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 01:13
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 01:13
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:13
PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! 01:13