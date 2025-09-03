MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Kısa, anlamlı ve dualı Mevlid Kandili mesajları! İşte kandil sözleri...

Bu özel gecede gönüllerimize nur, dualarımıza kabul, hayatımıza huzur dolsun. Rabbim, Peygamber Efendimiz'in sevgisini kalplerimizde daim kılsın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Mevlid Kandili, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bir gecedir. Rabbim sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür nasip etsin. Hayırlı Kandiller! Bu mübarek gecede gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin hayatınıza yansımasını, sevdiklerinizle birlikte nice kandillere sağlıkla ve huzurla ulaşmanızı dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Kalbinizin huzurla, evinizin bereketle, ömrünüzün mutlulukla dolduğu bir kandil olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin, gönlünüzden geçen tüm hayırlı dileklerinize kavuşmanızı nasip eylesin. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.