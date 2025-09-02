CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 2 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 2 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 2 Eylül 2025 tarihli 33005. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 2 Eylül 2025 Salı tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 08:40
Resmi Gazete'de bugün! 2 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Eylül Salı tarihli 33005. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉2 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

