Resmi Gazete'de bugün! 3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Eylül Çarşamba tarihli 33006. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Katkı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10360)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/323)

YÖNETMELİK

–– Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri