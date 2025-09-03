CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Eylül 2025 tarihli 33006. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 08:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Eylül Çarşamba tarihli 33006. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Katkı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10360)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/323)

YÖNETMELİK

–– Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉3 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası!
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 3 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 3 Eylül 2025 08:12
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
Daha Eski
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25