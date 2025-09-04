Resmi Gazete'de bugün! 4 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete 4 Eylül 2025 tarihli 33007. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 4 Eylül 2025 Perşembe tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 09:22
Resmi Gazete bugün 4 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Eylül Perşembe tarihli 33007. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile İlgili Merkezler Hakkında Yönetmelik

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10)

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 331)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 55)

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/22)

–– İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

👉4 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

