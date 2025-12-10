Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya 25. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 25. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref, Nisan'ın casus olmadığı bilgisini alsa da şüpheleri devam eder. Nisan, Eşref'in güvenini yeniden kazanabilecek midir? İşte Eşref Rüya 25. bölüm detayları...
EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU
Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.
Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.
Konumuz ihanet ve korkumuz da... 🥲 #EşSan#EşrefRüya yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de #KanalD'de.@kanald @timsandb pic.twitter.com/OiOeaSr7Jm— Eşref Rüya (@esrefruyadizitv) December 10, 2025
EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU
- Çağatay Ulusoy- Eşref Tek
- Demet Özdemir-Nisan Akyol
- Büşra Develi-Çiğdem Serim
- Necip Memili-Gürdal Bozok
- Tolga Tekin-Müslüm Çermik
- Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri
- Görkem Sevindik-Kadir Yanık
- Umut Karadağ-Serdar Günsur
- Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok
- Ebrar Karabakan-Afra Akyol
- Şener Savaş-Sadık Güleryüz
- Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç
- Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava
EŞREF RÜYA KONUSU
Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.