Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya 25. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 25. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref, Nisan'ın casus olmadığı bilgisini alsa da şüpheleri devam eder. Nisan, Eşref'in güvenini yeniden kazanabilecek midir? İşte Eşref Rüya 25. bölüm detayları...

EŞREF RÜYA 25. YENİ BÖLÜM İZLE EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

EŞREF RÜYA 25. YENİ BÖLÜM İZLE EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir-Nisan Akyol

Büşra Develi-Çiğdem Serim

Necip Memili-Gürdal Bozok

Tolga Tekin-Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

Görkem Sevindik-Kadir Yanık

Umut Karadağ-Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

Ebrar Karabakan-Afra Akyol

Şener Savaş-Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.