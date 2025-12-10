CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Eşref Rüya, 25. bölümüyle 10 Aralık Çarşamba günü ekrana geliyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi'nin paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölümünde Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da onu takip ettirmeye devam eder. Nisan, yeniden Eşref'in güvenini kazanmak için ne yapacaktır? Dizinin yeni bölüm konusu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:08 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 16:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya 25. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 25. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref, Nisan'ın casus olmadığı bilgisini alsa da şüpheleri devam eder. Nisan, Eşref'in güvenini yeniden kazanabilecek midir? İşte Eşref Rüya 25. bölüm detayları...

EŞREF RÜYA 25. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Eşref Rüya son bölüm

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

EŞREF RÜYA 25. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı...
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası!
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23
Sivasspor'da kötü gidişat! Sivasspor'da kötü gidişat! 16:13
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Daha Eski
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16
Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! 15:09
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 15:06
Göztepe'de golcüler netleşiyor! Göztepe'de golcüler netleşiyor! 15:03
Fenerbahçe, Brann maçına hazır! Fenerbahçe, Brann maçına hazır! 14:53