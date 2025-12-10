CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 26. bölüm fragman izle

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 26. bölüm fragman izle

Eşref Rüya 26. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Nisan'ın casus olmadığı bilgisini alan Eşref, ona bir kolye hediye eder. Ancak şüpheleri peşini bırakmamaktadır. Bu esnada Nisan, kendisini çok büyük bir tehlikenin ortasında bulur. Hepsi ve daha fazlası Eşref Rüya 26. bölüm fragmanında.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 16:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 26. bölüm fragman izle

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Nisan'ın casus olduğundan şüphelenerek onu takip ettiren Eşref'in şüpheleri, Fulya'nın ölümüyle iyice derinleşir. Nisan, casus olmadığını kanıtlayabilecek mi? İşte Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Eşref Rüya son bölüm

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

Yıldız isimden transfer itirafı!
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı...
DİĞER
Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Kadro dışıydı, talip çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan YİK'i topladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası!
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23
Sivasspor'da kötü gidişat! Sivasspor'da kötü gidişat! 16:13
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Daha Eski
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16
Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! 15:09
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 15:06
Göztepe'de golcüler netleşiyor! Göztepe'de golcüler netleşiyor! 15:03
Fenerbahçe, Brann maçına hazır! Fenerbahçe, Brann maçına hazır! 14:53