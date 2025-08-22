Şili'de deprem son dakika! 7,5 ile sallandı, tsunami uyarısı verildi! Can kaybı var mı?

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu. Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

ŞİLİ'DE SON DURUM NE? CAN KAYBI VAR MI?

Depremin ardından Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), tsunami alarmı verdiği açıklandı. Depremden kaynaklı tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına oluşması bekleniyor. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

Depremin ardından bölgeden can kaybına ilişkin resmi açıklama gelmezken oluşabilecek tsunami ihtimaline karşı bölgeden tahliyelerin başladığı öğrenildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ

Dünyanın bilinen en büyük depremi Şili Depremi olarak bilinmektedir. Kayıtlara geçen en büyük deprem olan Şili Depremi'nin şiddeti ise 9.5'tir. Güney Amerika'da yer alan Şili'de gerçekleşen bu depremden dolayı 1655 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu depremin dalgaları yeraltından da yayıldığı için jeofizikçiler için büyük bir anlamı vardır. Bu dalgaların oluşumu ve süresinin ölçülmesi ile yeraltı hakkında birçok bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu depremde bir çan gibi vuran yerin titreşimi, bir hafta ölçülebilir düzeyde sürmüştür. Deprem 10 dakika gibi uzun bir süre sürmüştür. Depremin ardında bıraktığı hasarlar şöyle sıralanmıştır:

▶Puerto Saavedra tamamen yıkıldı.

▶Puerto Montt'ta binaların %90'ı tahrip oldu.

▶Angol'da binaların %82'si tahrip oldu.

▶Los Angeles'te binaların %70'i tahrip oldu.

▶Talcahuano'da binaların %65'i tahrip oldu.

▶Valdivia'da binaların %40'ı tahrip oldu.

▶Concepción'da 125 kişi öldü, çok sayıda bina tahrip oldu.

ŞİLİ NEREDE?

Şili, Güney Amerika'da bir ülkedir. Doğuda And Dağları ile batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklindedir. Şili kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, doğuda Arjantin ve güneyde Drake Boğazı ile sınırlandırılmıştır. Okyanusya'daki Juan Fernández, Isla Salas y Gómez, Desventuradas ve Paskalya adaları Şili'ye bağlıdır. Ayrıca Şili Antarktika Bölgesi adı altında Antarktika'nın 1,25 milyon km²'lik bölümünde hak iddia etmektedir.