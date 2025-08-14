DGS SONUÇ SORGULAMA 2025 | DGS sonuçları erişime açıldı - TIKLA ÖĞREN

ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce ön lisans mezununun, eğitimini lisansa tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Her yıl bir kez yapılan sınavın ardından adaylar, 14 Temmuz Perşembe gününden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte detaylar...

DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

DGS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolayca sorgulanabilir. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabiliyor. Sonuç belgesinde, adayın sınav puanı, başarı sıralaması ve tercih yapma hakkı gibi bilgiler yer alacak.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci genellikle eylül ayının ilk haftasında başlar. ÖSYM, 2025 DGS tercih takvimini sonuçlarla birlikte duyuracak. Adaylar, ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan lisans programları listesinden tercihlerini yapacak.

DGS NEDİR? NE İŞE YARAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu yıl 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavda sayısal ve sözel yetenek testleri yer aldı. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercihlerini yaparak lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.