DGS SONUÇ SORGULAMA 2025 | DGS sonuçları erişime açıldı - TIKLA ÖĞREN

ÖSYM, binlerce öğrencinin katılımıyla 20 Temmuz tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 14 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sitesinden sınav sonuçlarını görebilecek. Ön lisans veya Meslek Yüksekokul mezunlarının eğitimini lisansa tamamlamak için başvurduğu sınava ve sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 10:08
ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce ön lisans mezununun, eğitimini lisansa tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Her yıl bir kez yapılan sınavın ardından adaylar, 14 Temmuz Perşembe gününden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte detaylar...

2025 DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

DGS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolayca sorgulanabilir. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabiliyor. Sonuç belgesinde, adayın sınav puanı, başarı sıralaması ve tercih yapma hakkı gibi bilgiler yer alacak.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci genellikle eylül ayının ilk haftasında başlar. ÖSYM, 2025 DGS tercih takvimini sonuçlarla birlikte duyuracak. Adaylar, ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan lisans programları listesinden tercihlerini yapacak.

2025 DGS SONUÇLARI | TIKLA - ÖĞREN

DGS NEDİR? NE İŞE YARAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu yıl 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavda sayısal ve sözel yetenek testleri yer aldı. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercihlerini yaparak lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.

