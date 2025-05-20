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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 20 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 20 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Mayıs 2025 tarihli 32905. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Mayıs Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 08:38
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Resmi Gazete'de bugün! 20 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 20 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Mayıs Salı tarihli 32905. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Mayıs Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉20 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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