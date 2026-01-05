Venezuela nerede? Nüfusu kaç? Nasıl yönetiliyor? Haritadaki yeri, inancı...

Güney Amerika'nın kuzey sahil şeridinde, Karayip Denizi ile And Dağları arasında uzanan Venezuela, gerek jeopolitik konumu gerekse sahip olduğu yer altı zenginlikleriyle kıtanın en kritik ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık 916 bin kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan ülke, Brezilya, Kolombiya ve Guyana ile komşudur. Günümüzde nüfus hareketliliği ve demografik yapısındaki değişimlerle gündeme gelen Venezuela hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

VENEZUELA NEREDE?

Güney Amerika kıtasının en kuzey ucunda yer alan Venezuela, coğrafi konumu itibarıyla bir Karayip ülkesi kimliği taşır. Kuzeyde Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu'na geniş bir kıyı şeridi bulunan ülkenin batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya ve doğusunda Guyana yer almaktadır. Ülke, kuzey yarımkürede, ekvatorun hemen üzerinde konumlanması sebebiyle yıl boyunca tropikal bir iklimin etkisi altındadır.

VENEZUELA NÜFUSU KAÇ?

2026 yılı başı itibarıyla yapılan demografik projeksiyonlara göre Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 28,5 milyon civarındadır. Geçmiş yıllarda bölgenin en çok göç alan ülkelerinden biri olmasına rağmen, son on yılda yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler neticesinde ciddi bir dış göç vermiş, bu durum nüfus artış hızının yavaşlamasına neden olmuştur. Nüfusun büyük çoğunluğu kuzeydeki kıyı şeridinde ve başkent Karakas çevresindeki metropol alanlarda yoğunlaşmıştır.

VENEZUELA NASIL YÖNETİLİYOR?

Resmi adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, federal başkanlık tipi bir cumhuriyet yapısına sahiptir. Ülke idari olarak 23 eyalet, bir başkent bölgesi ve federal bağımlılıklardan (adalar) oluşur. 1999 anayasasına göre yönetim; yasama, yürütme, yargı, vatandaşlık ve seçim gücü olmak üzere beş temel erk üzerine kuruludur. Devlet başkanı hem hükümetin hem de devletin başı olarak yürütme yetkisini elinde bulundurur.

Venezuela, 2013 yılından bu yana Nicolás Maduro tarafından yönetilmektedir. Eski devlet başkanı Hugo Chávez'in halefi olarak göreve gelen Maduro, son olarak Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin ardından Ocak 2025'te yemin ederek üçüncü dönem başkanlık görevine başlamıştır. Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) lideri olan Maduro, ülke yönetiminde "Bolivarcı Devrim" olarak adlandırılan sosyalist politikaları sürdürmektedir.

VENEZUELA HARİTADAKİ YERİ

Harita üzerinde incelendiğinde Venezuela, Güney Amerika'nın adeta dünyaya açılan kapısı konumundadır. Toplam yüzölçümü yaklaşık 916.445 kilometrekare olan ülke; batıdaki And Dağları, merkezdeki geniş düzlükler (Llanos) ve güneydeki Guyana Platosu ile oldukça çeşitli bir topoğrafyaya sahiptir. Ayrıca Karayip Denizi'nde çok sayıda adaya sahip olması, ülkeye geniş bir deniz yetki alanı ve stratejik bir deniz sınırı kazandırmaktadır.

VENEZUELA İNANÇ YAPISI

Venezuela halkının büyük çoğunluğu dini inanış bakımından Hristiyanlık paydasında buluşmaktadır. Nüfusun yaklaşık %70-80'lik bir kesimi Katolik Kilisesi'ne bağlıyken, son yıllarda Protestan (Evanjelik) toplulukların oranında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Ülkede ayrıca azımsanmayacak oranda inançsız (ateist/agnostik) bir kesim ile küçük ama kültürel olarak aktif Müslüman, Yahudi ve yerel inançlara sahip topluluklar bir arada yaşamaktadır.

5 MADDE İLE VENEZUELA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Stratejik Konum ve Komşular: Güney Amerika'nın en kuzeyinde yer alan ülke; Kolombiya, Brezilya ve Guyana ile sınır komşusudur. Karayip Denizi'ne olan geniş kıyısı sayesinde kıtanın dünyaya açılan kapısı kabul edilir.

Nüfus ve Şehirleşme: Yaklaşık 28,5 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Halkın büyük çoğunluğu, modern mimari ile geleneksel dokunun iç içe geçtiği başkent Karakas ve çevresindeki büyük şehirlerde yaşamaktadır.

Zengin Doğal Kaynaklar: Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesidir. Bu yeraltı zenginliğinin yanı sıra altın, demir cevheri ve doğalgaz açısından da oldukça varlıklıdır.

Coğrafi Çeşitlilik ve Rekorlar: Ülke, dünyanın en yüksek kesintisiz şelalesi olan Angel Şelalesi'ne (979 metre) ev sahipliği yapar. Ayrıca And Dağları'ndan Amazon ormanlarına kadar çok farklı iklim kuşaklarını barındırır.

Kültürel Kimlik: Nüfusun çoğunluğu Katolik inancına sahiptir. İspanyol kültürü ile yerli geleneklerin harmanlandığı ülkede, beyzbol en popüler spor dalı olup mutfak kültüründe "Arepa" (mısır ekmeği) vazgeçilmez bir yere sahiptir.