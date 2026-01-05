Ankara 6 Ocak hava durumu: Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara 5 günlük hava durumu tahmini vatandaşların gündeminde yer alıyor. 6 Ocak Ankara'da hava nasıl olacak? sorusu planlarını hava durumuna göre yapmak isteyenler tarafından sıkça soruluyor. Meteoroloji verilerine göre başkentte önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklenirken, gündüz saatlerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara'da yaşayanlar için buzlanma ve don uyarıları önemini koruyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre başkentte bugün hava genel olarak çoğunlukla güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 °C civarında başlayacak, gün içinde en yüksek 11 °C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise yeniden soğuma bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de Ankara'da kısmen güneşli ve bulutlu bir hava hakim olacak. Parçalı bulutlu ve yağış riski düşük seyir öngörülüyor. Bu dönem sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredebilir.

📆5 Ocak 2026 Pazartesi💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!❄Buzlanma ve Don Uyarısı!⚠️Çığ Tehlikesi!🌡️Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/D4J75xqMpe — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 5, 2026

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara'da hava durumu 5 günlük tahmini meteoroloji raporuna göre şu şekilde:

Haftanın ilk gününde sıcaklıklar gündüz ~10–12 °C aralığında seyrederek mevsim normallerinin biraz üzerinde olacak.

Gece sıcaklıkları 0 °C'nin altına düşebilecek, bu nedenle özellikle sabah ve gece saatlerinde don riski bulunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hafif yağmur ihtimali, özellikle 9 Ocak'ta görülebilirken diğer günlerde bulutlu veya güneşli hava bekleniyor.

Başkentte genel hava koşulları soğuk ve kısmen bulutlu, yağışlar sınırlı olacak şekilde tahmin ediliyor.