MEB 2025-2026 TAKVİMİ | Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil ne zaman?

MEB 2025-2026 TAKVİMİ | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak açıkladı. Yeni eğitim yılında okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve kapanış tarihi gibi önemli bilgiler netleşti. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgenin detaylarını sizler için derledik.

2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise bir hafta önce, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü start alacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okulların açılacağı tarih: 8 Eylül 2025 Anaokulu ve 1. sınıfların okula başlayacağı tarih: 1 Eylül 2025

2025 - 2026 YARIYIL TATİLİ, ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılında iki ara tatil dönemi olacak. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü derslere geri dönecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihlerinde planlandı.

➡Birinci Ara Tatil: 10 Kasım 2025 ➡Okul Başlangıcı: 17 Kasım 2025

➡Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 ➡Okul Başlangıcı: 30 Ocak 2026

➡İkinci Ara Tatil: 16 Mart 2026 ➡Okul Başlangıcı: 23 Mart 2026