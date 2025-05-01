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Haberler Haberler Green Card 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı

Green Card 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı

Green Card için başvuruda bulunan kişiler, sonuçlar için nefeslerini tuttu. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan başvuruların ardından, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından diğer ülke vatandaşlarına verilen ve ABD'de yaşama imkanı sunan Yeşil Kart için arama motorlarında "Green Card 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı" sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 16:06 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 16:07
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Green Card 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı

GREEN CARD SONUÇ 2025 | ABD'ye gitmek isteyen başka ülke vatandaşlarına, bölge hükümeti tarafından verilen Green Card için başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Ekim ayında yapılan başvuruların ardından Yeşil Kart sahibi olmak isteyen kişiler arama motorlarında 'Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DV-2026 Katılımcıları, 3 Mayıs 2025'te öğlen (EDT) itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır. Başvuru sonuçları https://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

GREEN CARD 2026 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GREEN CARD SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor. Başvuru yapmış olan adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü'ne" tıklayarak sonuca erişebilecek.

ADIM ADIM GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

1. ADIM

https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Check Status (durum kontrolü) butonuna tıklayın

2. ADIM

Continue (Devam) butonuna tıklayın

3. ADIM

Başvuruda bulunan kişiye ait Onay Numarası, Soyad, ve Doğum Yılı bilgilerini sırayla girdikten sonra resimdeki karakterleri kutucuğa yazın ve Submit (Gönder) butonuna tıklayın.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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