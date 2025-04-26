Kamu işçisi toplu sözleşme toplantısı ne zaman? | Kamu işçileri zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Türkiye'de karayolları, demiryolları, hastaneler, üniversiteler ve bakanlıklar gibi kamu kurumlarında çalışan 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, milyonların gündeminde. Bu süreçte, işçilerin 2025-2026 dönemindeki maaş zamları ve sosyal hakları belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla hareketlenen görüşmelerde, yeni bir toplantı tarihi açıklandı. İşte kamu işçisi toplu sözleşme toplantısının detayları, zam oranı tahminleri ve toplantı saatleri...

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kamu işçileri toplu sözleşme süreci devam ederken yapılacak zammı belirlemek üzere taraflar 27 Nisan'da yeniden bir araya gelecek. 600 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme zammı görüşmeleri ağustos ayında memur maaş zammı için gerçekleştirilmesi beklenen memur toplu sözleşme görüşmeleri için de örnek olacak. Bakan Işıkhan'ın daha önce şubat ayında resmi görüşmelerin başlayacağını belirttiği süreç, nisan ayındaki toplantılarla hız kazandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından, taraflar bu toplantıda ücret artışları ve sosyal haklar üzerinde pazarlık yapacak. Toplantı, kamu işçilerinin yanı sıra memur toplu sözleşmeleri ve özel sektör için de referans niteliği taşıyor.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAR, BİTER?

27 Nisan 2025'teki toplantı, saat 14:00'te TÜHİS Genel Merkezi'nde başlayacak. Daha önceki görüşmelerde olduğu gibi, toplantının yaklaşık 3-4 saat sürmesi bekleniyor; bu nedenle 17:00-18:00 civarında sona ermesi öngörülüyor. Toplantı süresi, müzakerelerin seyrine bağlı olarak değişebilir. Taraflar, idari maddelerin büyük ölçüde tamamlandığı bu aşamada, özellikle ücret zamları ve refah payı gibi mali konularda uzlaşmaya odaklanacak.

KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat'ta sundukları ortak zam talebinde, günlük en düşük ücretin 1.800 TL'ye yükseltilmesini, ardından 2025'in ilk altı ayı için %50 zam, diğer altı aylık dönemler için %25 zam ve üzerine %10 refah payı talep etti. Ancak, işveren tarafı TÜHİS'in maliyet analizleri devam ediyor ve henüz resmi bir teklif sunulmadı. Uzmanlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi (örneğin 2023'te %45 zam) enflasyon oranları ve ekonomik koşulların zam oranını etkileyeceğini belirtiyor. Tahminlere göre, 2025'in ilk altı ayı için %40-50 arasında bir zam, ikinci altı ay için ise %15-20 zam ve enflasyon farkı içeren bir anlaşma masada olabilir.

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber farklı sektörlerdeki toplu sözleşmeler için de örnek teşkil edecek. Ayrıca, memur maaş zamları için belirleyici olan toplu sözleşmeleri de etkilemesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak.