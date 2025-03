Bayram namazı saatleri İstanbul 2025 | Bayram namazı saat kaçta? İstanbul Ramazan Bayramı namazı vakitleri

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İSTANBUL 2025 | Müslümanlar için birlik, beraberlik ve ibadetin doruğa ulaştığı Ramazan Bayramı, İslam aleminde sabah namazı ile başlar. stanbul gibi milyonlarca insanın bir arada yaşadığı bir metropolde, bayram namazı saatleri hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de günlük planlarını buna göre ayarlamak isteyenler için büyük önem taşıyor. Diyanet tarafından açıklanan İstanbul bayram namazı saatlerini sizler için derledik.

İSTANBUL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ

İstanbul'da bayram namazı 07.22'de kılınacak.

Bayram namazı, İslam'da toplu ibadetin en güzel örneklerinden biridir. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, iki rekâtlık bu namazı kıldıktan sonra bayramlaşarak dayanışma ruhunu pekiştirir. İstanbul'da bu ibadet, tarihi camilerden modern yapılara kadar her yerde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Eyüp Sultan Camii gibi sembolik mekanlar, her bayram olduğu gibi 2025'te de binlerce kişiyi ağırlayacak. Ayrıca, Büyük Çamlıca Camii gibi son yıllarda popüler hale gelen modern camiler de bayram namazı için tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Şehrin her köşesinde bulunan mahalle camileri ise yerel halkın buluşma noktası olacak.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 07.22 Ankara: 07.07 İzmir: 07.30 Bursa: 07.22 Konya: 07.08 Adana: 06.57

Bayram namazı saatine hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Namaz, güneşin doğuşundan sonra kılınacağı için sabah erken kalkmak ve camiye zamanında ulaşmak önemlidir. İstanbul'un yoğun trafiği göz önüne alındığında, özellikle büyük camilere gitmeyi planlayanların yola erken çıkması önerilir. Bayram namazı öncesi gusül abdesti almak, temiz ve güzel kıyafetler giymek, mümkünse tatlı bir şeyler yemek gibi sünnetler de bu ibadetin ruhuna uygun hazırlıklardır. Namazın ardından okunan hutbe ise bayramın anlamını ve toplumsal dayanışmayı vurgulayan önemli bir mesaj taşır.

2025 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da namaz saatleri, sadece bir ibadet vakti değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve sosyal dokusunu yansıtan bir buluşma anı olacak. Bayram namazı, milyonlarca İstanbulluyu camilerde bir araya getirirken, bu özel günün manevi atmosferi sokaklara, evlere ve gönüllere yayılacak. Şimdiden tüm İstanbul halkının ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram dileriz!

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ