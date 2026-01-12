CANLI SKOR ANA SAYFA
15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen soruların başında “15 tatil ne zaman?” ve “Okullar ne zaman kapanıyor?” geliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 15:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ve veliler, "15 tatil ne zaman başlıyor?", "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvim doğrultusunda 2026 yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. İlk dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler sömestr tatiline çıkacak. 2026 yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2026 yılı için yarıyıl tatili tarihleri, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2026 SÖMESTR TATİLİ VE OKUL TATİL TAKVİMİ

2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yarıyıl tatili (15 tatil) tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü birinci dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıkmış olacak.

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Toplam 15 gün sürecek olan tatil, öğrenciler için dinlenme ve ikinci döneme hazırlanma fırsatı sunacak. Sömestr tatilinin ardından okullar, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak ve eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ortasında öğrencilere kısa bir mola imkânı sunan ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma imkânı bulacak. Ara tatil sonrası dersler, 23 Mart 2026 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte tamamlanmış olacak. Böylece öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Yaz tatili, hem öğrenciler hem de veliler için dinlenme, sosyal etkinlikler ve yeni eğitim yılına hazırlık süreci olarak değerlendirilecek.

