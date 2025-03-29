  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025? | DİYANET Ankara ilçelere göre bayram namazı saati

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025? | DİYANET Ankara ilçelere göre bayram namazı saati

Ankara Bayram Namazı | On bir ayın sultanı geride kalırken Müslümanları saran Ramazan Bayramı,günün ilk saatlerinde bayram namazı ile eda edilecek. Faziletleri büyük öneme sahip olan ve cemaatle birlikte kılınarak dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü duygularını pekiştiren bayram namazının Ankara'da saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Diyanet'in paylaştığı Ankara ilçelere göre bayram namazı saati haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 17:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025? | DİYANET Ankara ilçelere göre bayram namazı saati

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025? | On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesiyle tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi. Küslerin barıştığı, Allah'ın nimetlerine şükredildiği, yardım, dayanışma, birlik ve beraberliğin arttığı mübarek günün en önemli ibadetlerinden birisi de bayram namazı. Peki Ankara Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak? İşte Ankara'nın ilçelerine göre 30 Mart 2025 Bayram namazı saatleri...

ANKARA RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre Ankara'da bayram namazı saat 07.07'de kılınacak.

DİYANET ANKARA İLÇELERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara Merkez: 07:07

Akyurt: 07:06

Ayaş: 07:09

Bala: 07:06

Beypazarı: 07:10

Çamlıdere: 07:08

Çubuk: 07:06

Elmadağ: 07:05

Evren: 07:03

Güdül: 07:09

Haymana: 07:08

Kahramankazan: 07:07

Kalecik: 07:04

Kızılcahamam: 07:07

Nallıhan: 07:13

Polatlı: 07:09

Şereflikoçhisar: 07:04

Bayram namazı, İslam'da toplu ibadetin en güzel örneklerinden biridir. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, iki rekâtlık bu namazı kıldıktan sonra bayramlaşarak dayanışma ruhunu pekiştirir. Bu ibadet, tarihi camilerden modern yapılara kadar her yerde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilir. Şehirlerdeki ünlü camiler bayram olduğu gibi 2025'te de binlerce kişiyi ağırlayacak. Şehrin her köşesinde bulunan mahalle camileri ise yerel halkın buluşma noktası olacak.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 07.22

Ankara: 07.07

İzmir: 07.30

Bursa: 07.22

Konya: 07.08

Adana: 06.57

Bayram namazı saatine hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Namaz, güneşin doğuşundan sonra kılınacağı için sabah erken kalkmak ve camiye zamanında ulaşmak önemlidir. Özellikle büyük camilere gitmeyi planlayanların yola erken çıkması önerilir. Bayram namazı öncesi gusül abdesti almak, temiz ve güzel kıyafetler giymek, mümkünse tatlı bir şeyler yemek gibi sünnetler de bu ibadetin ruhuna uygun hazırlıklardır. Namazın ardından okunan hutbe ise bayramın anlamını ve toplumsal dayanışmayı vurgulayan önemli bir mesaj taşır.

DİYANET BAYRAM HUTBESİ İÇİN TIKLAYIN

2025 Ramazan Bayramı'nda namaz saatleri, sadece bir ibadet vakti değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve sosyal dokusunu yansıtan bir buluşma anı olacak. Bayram namazı, milyonlarca Müslümanı camilerde bir araya getirirken, bu özel günün manevi atmosferi sokaklara, evlere ve gönüllere yayılacak. Şimdiden tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram dileriz!

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Trabzon'da kazanan çıkmadı!
Samsun'da kazanan K.Paşa!
DİĞER
Dengeleri alt üst eden kaza! “Can Borcu” tekrar bölümüyle atv’de...
Özgür Özel'den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan'a saldırdı medyayı tehdit etti
Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli
Skriniar'a talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Öncü Portekiz'deki ilk yarışı kazandı! Can Öncü Portekiz'deki ilk yarışı kazandı! 16:46
Rıza Çalımbay: Bu galibiyet bizim için yetmez Rıza Çalımbay: Bu galibiyet bizim için yetmez 16:21
Real Madrid-Leganes maçı saat kaçta? Real Madrid-Leganes maçı saat kaçta? 16:19
Keçiörengücü 90+1'de yıkıldı! Keçiörengücü 90+1'de yıkıldı! 15:55
F. Karagümrük deplasmanda hata yapmadı! F. Karagümrük deplasmanda hata yapmadı! 15:47
Beşiktaş-Galatasaray maçı bilgileri Beşiktaş-Galatasaray maçı bilgileri 15:44
Daha Eski
Samsun'da kazanan K.Paşa! Samsun'da kazanan K.Paşa! 15:44
Beşiktaş'tan Urs Meier paylaşımları! Beşiktaş'tan Urs Meier paylaşımları! 15:43
Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli 15:31
Brighton-Nottingham Forest FA Cup çeyrek final maçı saat kaçta? Brighton-Nottingham Forest FA Cup çeyrek final maçı saat kaçta? 15:28
Yiğido evinde farklı kazandı! Yiğido evinde farklı kazandı! 15:25
Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 15:12